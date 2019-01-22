Спорт Роналду оштрафовали почти на €19 миллионов и присудили 23 месяца тюрьмы

2019-01-22 20:00 234

Испанский суд признал форварда туринского Ювентуса Криштиану Роналду виновным в деле о неуплате налогов в период выступления за мадридский "Реал", сообщает Sport.es.

Футболист получил 23 месяца тюремного срока и должен заплатить 18,8 миллиона евро в испанскую казну.

Вместе с тем, в тюрьме Роналду сидеть не будет. Это связано с тем, что по местному законодательству срок до двух лет является условным.

Согласно версии следствия, Криштиану Роналду четыре раза нарушал закон, не платя налоги, в период с 2011 по 2014 год.

Своими действиями он нанес ущерб испанскому государству на общую сумму в 14,7 миллиона евро.