Спорт Роналду оштрафовали почти на €19 миллионов и присудили 23 месяца тюрьмы

2019-01-22 20:00 234

 

Испанский суд признал форварда туринского Ювентуса Криштиану Роналду виновным в деле о неуплате налогов в период выступления за мадридский "Реал", сообщает Sport.es.

Футболист получил 23 месяца тюремного срока и должен заплатить 18,8 миллиона евро в испанскую казну.

Вместе с тем, в тюрьме Роналду сидеть не будет. Это связано с тем, что по местному законодательству срок до двух лет является условным.

Согласно версии следствия, Криштиану Роналду четыре раза нарушал закон, не платя налоги, в период с 2011 по 2014 год.

Своими действиями он нанес ущерб испанскому государству на общую сумму в 14,7 миллиона евро.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Роналду получил первый титул с Ювентусом, но признал, что играть было очень тяжело

2019-01-17 14:45 957

Польский форвард Левандовски уделал в Лиге чемпионов Роналду и Месси

2018-12-28 17:28 2091

Криштиану Роналду признал себя виновным и получит «два года»

2018-12-15 14:00 2085

Мадридский Реал сравнялся с Барселоной по количеству Золотых мячей

2018-12-04 14:16 1803

Еще новости в разделе "Спорт"

Сборная Украины находится на самой высокой за 4 года позиции в рейтинге ФИФА

2019-01-22 22:00 123

Роналду оштрафовали почти на €19 миллионов и присудили 23 месяца тюрьмы

2019-01-22 20:00 234

Полузащитник Кевин Де Брюйне не захотел переходить в мадридский Реал

2019-01-22 13:16 279

Греческий ПАОК избавляется от Хачериди из-за его зарплаты в 1,3 млн евро

2019-01-21 15:16 501
Все статьи раздела "Спорт"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Сборная Украины находится на самой высокой за 4 года позиции в рейтинге ФИФА 2019-01-22 22:00 123
Роналду оштрафовали почти на €19 миллионов и присудили 23 месяца тюрьмы 2019-01-22 20:00 234
Полузащитник Кевин Де Брюйне не захотел переходить в мадридский Реал 2019-01-22 13:16 279
Греческий ПАОК избавляется от Хачериди из-за его зарплаты в 1,3 млн евро 2019-01-21 15:16 501

Лента

22:15 Эксперт: с Томосом у Порошенко что то пошло не так
22:00 Сборная Украины находится на самой высокой за 4 года позиции в рейтинге ФИФА
21:30 Лукашенко сделал громкое заявление про общую с Россией валюту
21:00 Никаких федераций и особых статусов не будет – Порошенк
20:30 Предложили продлить контракты: Климкин рассказал об итогах переговоров по газу
20:00 Роналду оштрафовали почти на €19 миллионов и присудили 23 месяца тюрьмы
19:30 Порошенко вручил Филарету Звезду Героя Украины
19:00 Сильные снегопады и метели: в Украину идет ненастье с Балкан
18:30 Пожар на кораблях в Керченском проливе: суда вскоре могут затонуть
18:04 Иерусалимский патриарх отказал Порошенко, но встретился с делегацией УПЦ