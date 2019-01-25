Спорт "Динамо" пригласило на сборы 18-летнего армянского форварда Дирана Бабекяна

2019-01-25 21:33 198

Киевское "Динамо" пригласило на тренировочные сборы 18-летнего армянского нападающего Дирана Бабекяна.

Как сообщает Footballyan, в столичном клубе присматриваются к достаточно перспективному нападающему.

Сегодня Диран Бабекян играет в студенческой лиге США за "Реал Монархс" из Солт-Лейк Сити. Команда идет на пятом месте.

Ранее 18-летний игрок мог попасть в систему шотландского "Рейнджерс", но из-за проблем с документами не смог отправится на просмотр. Кроме "Динамо", в услугах молодого армянина заинтересованы клубы из Германии и РФ.

Напомним, в зимнее межсезонье "Динамо" купило испанского форварда Франа Соля. Сейчас испанец вместе с командой находится в Марбелье, где киевляне проводят тренировочный сбор.