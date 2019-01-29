Спорт Украинцы в Мюнхене установили мировой рекорд по стрельбе из пневматики

2019-01-29 11:42 135

Елена Костевич и Олег Омельчук завоевали золотые медали в парной стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров на турнире H&N Cup в Мюнхене.

Костевич с Омельчуком показали результат 488.3 и установили новый мировой рекорд, до этого чемпионами были Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов из России. Также в 2018 году на этапе Кубка мира в том же Мюнхене микст Костевич и Омельчука повторил рекорд мира в квалификации - 778.

Елена Костевич в первый день соревнований завоевала еще два "золота" в индивидуальных соревнованиях. Таким образом, в украинской команды уже три золотых медали .

Виктория ГОРОВАЯ.