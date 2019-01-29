Спорт Украинцы в Мюнхене установили мировой рекорд по стрельбе из пневматики

2019-01-29 11:42 135

Елена Костевич и Олег Омельчук завоевали золотые медали в парной стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров на турнире H&N Cup в Мюнхене.

Костевич с Омельчуком показали результат 488.3 и установили новый мировой рекорд, до этого чемпионами были Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов из России. Также в 2018 году на этапе Кубка мира в том же Мюнхене микст Костевич и Омельчука повторил рекорд мира в квалификации - 778.

Елена Костевич в первый день соревнований завоевала еще два "золота" в индивидуальных соревнованиях. Таким образом, в украинской команды уже три золотых медали .

Виктория ГОРОВАЯ.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Как проверить наличие и правильность своих данных в списке избирателей

2019-01-29 09:40 540

Украинцы в панике: ПриватБанк заявил об обновлении системы

2019-01-27 14:00 7803

Украинцы смогут посещать без виз еще одну Латиноамериканскую страну

2019-01-26 12:00 777

Рева уточнил, на сколько украинцам поднимут пенсии весной

2019-01-23 21:30 23082

Еще новости в разделе "Спорт"

Украинцы в Мюнхене установили мировой рекорд по стрельбе из пневматики

2019-01-29 11:42 135

Футболист сборной Украины Ракицкий перешел в российский "Зенит"

2019-01-28 22:00 618

"Динамо" пригласило на сборы 18-летнего армянского форварда Дирана Бабекяна

2019-01-25 21:33 894

Форвард Гонсало Игуаин за 9 млн евро перешел на полгода в"Челси"

2019-01-25 14:16 972
Все статьи раздела "Спорт"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Украинцы в Мюнхене установили мировой рекорд по стрельбе из пневматики 2019-01-29 11:42 135
Футболист сборной Украины Ракицкий перешел в российский "Зенит" 2019-01-28 22:00 618
"Динамо" пригласило на сборы 18-летнего армянского форварда Дирана Бабекяна 2019-01-25 21:33 894
Форвард Гонсало Игуаин за 9 млн евро перешел на полгода в"Челси" 2019-01-25 14:16 972

Лента

фото 13:15 В Николаевской области девушка спасла двух детей, которые провалились под лед
фото 12:43 Стали известны подробности масштабного смертельного ДТП на трассе Киев-Одесса
12:14 ЧП в Бердянске: из-за аварии городского коллектора закрыли школы и детсады
11:42 Украинцы в Мюнхене установили мировой рекорд по стрельбе из пневматики
фото 11:13 В Днепропетровской области взорвался цех Коксохима - много пострадавших
10:41 За январь украинские пограничники не впустили в страну почти тысячу граждан РФ
10:12 У Кличко подтвердили, что мэр Киева был госпитализирован в клинику в Австрии
09:40 Как проверить наличие и правильность своих данных в списке избирателей
09:11 Сегодня Порошенко сам выдвинется на второй президентский срок и заявит о новых амбициях
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области