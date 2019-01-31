Селтик отправил Марьяна Шведа тренироваться и набирать форму в Карпаты

Перспективный украинский полузащитник пока не сумел закрепиться в шотландском футбольном клубе из Глазго. В результате Марьян Швед до конца сезона на условиях аренды будет играть за Карпаты.
Главный тренер Селтика Брендан Роджерс сообщил, что Швед вернется в Украину и доиграет сезон в УПЛ. Наставника цитирует официальный твиттер-аккаунт Селтика.
"Медосмотр завершен. Швед вернется в Украину, доиграет сезон, затем вернется. Летом он будет готов к работе", – сказал Роджерс.
Накануне Марьян Швед посетил домашний матч чемпионом Шотландии против Сент-Джонстона.