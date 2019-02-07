фото-видео видео Момент обрушения восьмиэтажного дома в Стамбуле попал на видео

2019-02-07 09:40 183

Обнародовано видео, на котором виден момент обрушения восьмиэтажного дома в Стамбуле, в котором, по разным данным, могли находиться до 30 человек.

Соответствующую запись с камер наблюдения опубликовал телеканал PressTV в Twitter.

На кадрах видно, как здание разрушается, после чего в воздух поднимается пыль, а прохожие начинают разбегаться.

По словам главы района Картал, где произошло обрушение дома, указанное здание было очень старым. При этом он исключил версию о том, что причиной обрушения мог стать взрыв. Также он отметил, что в подвале здания находилась текстильная мастерская, в которой работали 15-20 человек. В свою очередь телеканал Haberturk сообщил, что в момент обрушения в нем могли находиться от 25 до 30 человек.