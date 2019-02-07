Украинская группа ЦеШо презентовала песню с которой выступит на национальном отборе Евровидения. Ролик появился на официальном YouTube-канале коллектива.
Англоязычная песня вышла под названием Hate (Ненавижу). Также группа презентовала клип к треку.
В ролике использованы кадры из фильмов, документальной хроники и ролики из социальных сетей. Сам коллектив выступал в переходах Киева, играя на музыкальных инструментах. Эпизоды с членами группы выполнены в черно-белом цвете.
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Напомним, полуфиналы украинского нацотбора пройдут 9 и 16 февраля, ЦеШо выступят в первом полуфинале.