фото-видео видео В YouTube попал посмертный клип рэпера Кирилла Толмацкого Inferno

2019-02-08 18:32 90

В Сети появился посмертный клип скоропостижно скончавшегося рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимами Децл и Le Truk. Видео разместили на канале Detsl aka Le Truk в YouTube.

В описании говорится, что 6 февраля музыкант планировал сам представить это "экспериментальное видео", успев ранее загрузить тизер.

Композиция называется Inferno (с англ. - ад, преисподняя - прим. ред.). Кирилл Толмацкий выступил в роли композитора.

"Изначально по задумке этот трек, как и вся пластинка μετεμψύχωσις (Метемпсихоз - Реинкарнация (от лат. reincarnatio - "повторное воплощение"), то есть перевоплощение, переселение душ, должен был стать частью саундтрека к фильму", - говорится в пояснении к видео.

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