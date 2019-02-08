Экономика Банкиры объяснили, почему доллар резко подорожал в конце провальной для него недели

2019-02-09 10:30 306

 

Неделя удешевления доллара закончилась разворотом и рывком вверх. К вечеру 8 февраля безналичный курс "американца" поднялся на 23 копейки, и остановился в рамках 27,12-27,20 грн/$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Для многих такой поворот оказался полной неожиданностью. Ведь с утра американская валюта активно дешевела, и ее котировки проваливались в район 26,85 грн/$, и по этой цене ее выкупал Нацбанк. По оценкам казначеев, регулятор мог приобрести порядка $20 млн.

Резкий разворот объяснили активизацией покупателей. Они соблазнились низким курсом, и вышли скупать доллар. И предприятия, и банки. Банков было больше, они решили пополнить свои валютные позиции. Ну а продавцы, как только завидели покупателей валюту, сразу взвинтили свои ценники.

"Утреннее снижение котировок доллара приостановилось после выхода на рынок крупных покупателей валюты, развернувших тренд. Что активизировало спрос и мотивировало спекулянтов вспомнить подзабытую игру на повышение", - подтвердил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Вслед за межбанком поднялись и цены в кассах банков. В среднем на 10-15 копеек. Средний курс на продаже доллара людям составил к вечеру 8 февраля 27,15-27,30 грн/$. В нем работало большинство структур: Альфа-Банк, УкрСиббанк, Приватбанк, ОТП Банк, Идея Банк, ТАСкомбанк, А-Банк и др. Госбанки ставили и выше — 27,35 грн/$ (Укргазбанк, Ощадбанк). Выкуп же "американца" у населения происходил в рамках 26,90-27,12 грн/$.

Вечерний курсовой всплеск отразится на межбанковской торговле в понедельник.

"Думаю, 11 февраля безналичный рынок будет стартовать в рамках 27,10-27,20 грн./$, и может быть спокойным. Котировки могут постоять рядом с этими уровнями", - считает Юрий Гриненко. Немного оптимистичнее настроен Олег Куринной, который спрогнозировал на понедельник торговлю в рамках 27,0-27,10 грн/$.

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