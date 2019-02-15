Спорт Ломаченко назвал условие завершения карьеры

2019-02-16 14:30 423

 

Чемпион мира по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко признался, что может закончить карьеру после завоевания всех главных поясов в своем дивизионе, став абсолютным чемпионом.

"Моя цель собрать все пояса и пойти? Да. А что дальше делать? Я же говорил, что для меня бокс - это спорт. В любом весе я собираю четыре пояса, и иду из бокса. Это может быть за год, за два, а может и за четыре-пять", - сказал боксер.

Спортсмена не смущает, что он сейчас находится в оптимальном возрасте для бокса, и он готов завершить выступления довольно рано.

"Я готов уйти на пенсию в 33 года. Я с пяти лет в перчатках. Не то, чтобы устал, но всегда что-то заканчивается. У меня есть цель в боксе, мне интересно соревноваться с чемпионами. С кем дальше боксировать, если ты стал абсолютным чемпионом мира?" - добавил Ломаченко.

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