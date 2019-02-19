Спорт Стало известно, сколько спортсменов за годы независимости предали Украину

2019-02-19 18:30 255

 

За годы независимости (в период с 1993 по 2017) за другие страны начали выступать 137 украинских спортсменов. Об этом в ответ на запрос сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины.

За годы независимости больше всего спортсменов выехало в Россию - 47, Азербайджан - 25, США - 12.

Кроме того, украинские спортсмены выехали в Турцию и Беларусь - по 6, Германию и Израиль - по 4, Португалию и Узбекистан - по 3, во Францию, Италию, Болгарию, Грузию, Казахстан, Австралию - по 2, а также по одному спортсмену выехало в Японию, Словению, Хорватию, Австрию, Швецию, Словакию, Испанию, Канаду, Аргентину, Латвию, Англию, Египет и Катар.

Напомним, украинцы завоевали четыре "золота" на турнире "ABAF".

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