Политика Туск напомнил украинским политикам, что их конфликт могут использовать против Украины

2019-02-19 20:30 168

 

Любой конфликт между украинскими политиками могут использовать против Украины. Такое заявление сделал президент Европейского совета Дональд Туск во время выступления на заседании Верховной Рады во вторник, 19 февраля.

"Во-первых, не причините друг другу чрезмерного вреда на ближайших выборах. Ваша история, как и история моего народа, показывает, что внутренние конфликты в наших двух странах являются самым большим подарком для третьей стороны", - подчеркнул Туск.

Вместе с тем он напомнил украинским политикам, что противники Украины в Европе только и ждут повода, чтобы испортить отношения между Киевом и Брюсселем.

"А резкий конфликт между вами может оказаться именно таким предлогом", - отметил президент Евросовета.

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