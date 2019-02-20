Спорт Летняя Олимпиада-2032 может пройти в Индонезии, Индии или Австралии

2019-02-21 11:15 168

Индонезия официально подала заявку на организацию летней Олимпиады в 2032 году. Таким образом, это могут стать первые Олимпийские Игры, которые состоятся в стране Юго-Восточной Азии. А Индонезия к данному сроку рассчитывает войти в десятку крупнейших экономик мира с населением более 300 миллионов человек. 

«Индонезия готова стать хозяйкой Олимпиады, - заявил Муджай Маданг (Muddai Madang), возглавляющий индонезийский национальный олимпийский комитет. – Нам необходима поддержка всего индонезийского народа и международного сообщества».

Скорее всего, Индонезию вдохновил успешный опыт прошлогодних 18-х Азиатских Игр, прошедших в августе в Джакарте и Палембанге. Хотя в процессе подготовки высказывался скепсис насчет их организации. Особенно, с учетом коррупционных рисков, являющихся одной из основных проблем Индонезии. Например, в этом отношении хорошо памятен опыт Бразилии, которой Олимпиада-2016 обошлась в $20 миллиардов. Однако, применительно к Индонезии Международный Олимпийский комитет высоко оценил уровень проведения Азиатских Игр.

Конкуренцию Индонезии может составить Индия, которая тоже намерена получить Олимпиаду-2032. Об этом также подумывают в Австралии.

Отметим, на 2032 год есть планы подать совместную олимпийскую заявку Север и Юг Кореи, как об этом предварительно было договорено на межкорейском саммите в сентябре прошлого года.

Напомним, среди уже утвержденных заявок: в 2020 году Олимпиада состоится в Токио; в 2024 году – в Париже, а в 2028 году – в Лос-Анджелесе.

Игорь ШЕВЫРЕВ

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В предвыборный год экономика Индонезии быстро растет - ВВП уже $10 тыс. на человека

2019-02-13 09:31 807

Порошенко сказал, когда Украина подаст заявку на вступление в ЕС

2019-01-29 19:30 888

Число жертв цунами в Индонезии достигло 373 человек

2018-12-24 21:30 1428

Индонезия: количество погибших после цунами возросло до 43

2018-12-23 11:30 2169

Еще новости в разделе "Спорт"

Летняя Олимпиада-2032 может пройти в Индонезии, Индии или Австралии

2019-02-21 11:15 168

ФИДЕ требует включить шахматы в программу Олимпиады-2024 в Париже

2019-02-20 15:46 450

Президент Лиона: Если Месси будет простужен, это хорошо для нас

2019-02-19 21:00 624

Стало известно, сколько спортсменов за годы независимости предали Украину

2019-02-19 18:30 684
Все статьи раздела "Спорт"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Летняя Олимпиада-2032 может пройти в Индонезии, Индии или Австралии 2019-02-21 11:15 168
ФИДЕ требует включить шахматы в программу Олимпиады-2024 в Париже 2019-02-20 15:46 450
Президент Лиона: Если Месси будет простужен, это хорошо для нас 2019-02-19 21:00 624
Стало известно, сколько спортсменов за годы независимости предали Украину 2019-02-19 18:30 684

Лента

13:12 Еще одна страна ЕС поддержала ввод миротворцев на оккупированный Донбасс
12:43 В Киеве арестовали полковника полиции, который продавал информацию коллекторам
12:16 От задержек и отмен авиарейсов могут пострадать более 20 тысяч граждан Украины
12:00 Львовским пенсионерам пообещали по 5 тыс грн, если те доживут до 100 лет
11:42 Впервые в Киеве оштрафовали за размещение политической агитации на балконе
11:15 Летняя Олимпиада-2032 может пройти в Индонезии, Индии или Австралии
КАРТА 10:41 Обострение в зоне ООС: число обстрелов растет, у ВСУ есть потери
10:14 Адвокат Мангера сообщил, что его клиент готов дать показании полиции или ГБР
09:40 Льготный период растаможки «евроблях» не продлят – Минфин
09:11 В Украине изменилась Конституция - официально держим курс в ЕС и НАТО