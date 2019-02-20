Спорт Летняя Олимпиада-2032 может пройти в Индонезии, Индии или Австралии

2019-02-21 11:15 168

Индонезия официально подала заявку на организацию летней Олимпиады в 2032 году. Таким образом, это могут стать первые Олимпийские Игры, которые состоятся в стране Юго-Восточной Азии. А Индонезия к данному сроку рассчитывает войти в десятку крупнейших экономик мира с населением более 300 миллионов человек.

«Индонезия готова стать хозяйкой Олимпиады, - заявил Муджай Маданг (Muddai Madang), возглавляющий индонезийский национальный олимпийский комитет. – Нам необходима поддержка всего индонезийского народа и международного сообщества».

Скорее всего, Индонезию вдохновил успешный опыт прошлогодних 18-х Азиатских Игр, прошедших в августе в Джакарте и Палембанге. Хотя в процессе подготовки высказывался скепсис насчет их организации. Особенно, с учетом коррупционных рисков, являющихся одной из основных проблем Индонезии. Например, в этом отношении хорошо памятен опыт Бразилии, которой Олимпиада-2016 обошлась в $20 миллиардов. Однако, применительно к Индонезии Международный Олимпийский комитет высоко оценил уровень проведения Азиатских Игр.

Конкуренцию Индонезии может составить Индия, которая тоже намерена получить Олимпиаду-2032. Об этом также подумывают в Австралии.

Отметим, на 2032 год есть планы подать совместную олимпийскую заявку Север и Юг Кореи, как об этом предварительно было договорено на межкорейском саммите в сентябре прошлого года.

Напомним, среди уже утвержденных заявок: в 2020 году Олимпиада состоится в Токио; в 2024 году – в Париже, а в 2028 году – в Лос-Анджелесе.

Игорь ШЕВЫРЕВ