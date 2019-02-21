Спорт Нам нужна агрессия и риск, - Хацкевич сегодня требует от "Динамо" атакующей игры

2019-02-21 15:14 174

Наставник столичного"Динамо" Александр Хацкевич поделился своим мнением о предстоящем ответном матче Лиги Европы против "Олимпиакоса".

"Если сравнивать с прошлым годом, у нас и команда совершенно другая, и футболисты более атакующие. Мы должны сыграть еще более агрессивно в атаке, играть в более атакующий футбол. И "Олимпиакосу" некуда отступать, и нам рассчитывать только на ничью – это будет неправильно с нашей стороны. Сама игра покажет, как будут выглядеть иностранные футболисты. Когда игрок отдает последний пас, он рискует на футбольном поле. За это мы только поощряем. Сегодня этот пас не прошел, завтра он может пройти.

Индивидуальные беседы у нас есть. Мы разобрали нашу игру как в атаке, так и в обороне. Указали на моменты, где мы должны сыграть более надежно, должны больше рисковать. Надеюсь, моменты, которые можно занести в минус, они будут исправлены. И мы сыграем более агрессивно в атаке.

Когда находишься в игровом тонусе, немного проще, может быть, "Олимпиакосу". Но мы сильны, как командно, так и у нас есть индивидуально сильные футболисты, которые могут решить эпизод. Все равно в игре решают эпизоды, фрагменты. Как у "Олимпиакоса", так и у нашей команды есть футболисты, которые могут в одиночку решить исход матча.

Журналисты дают оценки, пусть свое мнение высказывают, это их право оценивать игру. Мы оцениваем игру Бойко как достаточно надежную в плане, что он в моментах у наших ворот сыграл достаточно уверенно. Он уверенно играл ногами, начинал наш выходи из обороны. Есть и ошибки, есть и положительные моменты. Журналисты дают свою оценку, мы даем свою оценку. Здесь я в Денисе уверен", - сказал Хацкевич.

Напомним, сегодня состоится поединок "Динамо" - "Олимпиакос". После обнадеживающей ничьи в Греции "киевляне" дома попытаются закрепить успех в противостоянии с греками.

Главные проблемы "Динамо" неизменны – травмированы Кадар, Пиварич и Буэно. И если первого не хватало в защите "Динамо", то остальные сейчас не на ведущих ролях в киевской команде. В целом киевляне показали очень неплохую форму как для начала сезона. Скорости были, игра в пас наладилась, физика не подвела и в концовке матча. Если "Динамо" сыграет не хуже первого поединка, проход им обеспечен.

У "Олимпиакоса" проблем с травмированными нет. Их явно не устроила ничья в домашнем матче. Конечно, они будут стараться поймать соперника на ошибке, но греки не на своем поле играют не с таким вдохновением. В последнем матче они разгромили АЕК 4:1.