Экономика МВФ дал Эквадору 4,2 млрд долларов кредита не требуя повышения тарифов и цен

2019-02-22 14:45 225

Эквадор заключил соглашение с Международным валютным фондом о финансировании в размере 4,2 миллиарда долларов.

Как заявил президент Ленин Морено, , страна получит ссуду на 6 миллиардов долларов от международных финансовых институтов, в том числе Всемирного банка, Межамериканского банк развития и Андского банка развития.

Президент Эквадора сообщил, что сроки погашения по кредитам продлены "до 30 лет", а процентные ставки "в среднем" не превышают 5% годовых.

Ленин Морено заявляет, что в первую очередь деньги доноров пойдут на создание новых рабочих мест и осуществление социальных выплат.

Морено уже проводит политику жесткой экономии, который включает сокращение штатов государственных компаний и увеличение цен на бензин. Кроме того, в Эквадоре принята программа широкой приватизации, в частности планируется продажа государственной телекоммуникационной компании CNT.