Мир фото Вьетнамские художники подогревают ажиотаж к встрече Трампа и Ким Чен Ына

2019-02-22 11:13 147

Вьетнамские художники подогревают ажиотаж ко второй встрече президента США Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, которая запланирована 27-28 февраля в Ханое. 

Напомним, к этой встрече приурочен официальный визит Кима во Вьетнам, который состоится накануне.

Соответственно, данный официальный визит, который был согласован буквально в последний момент, предопределил местом встречи именно Ханой. Как известно, в качестве альтернативы рассматривалось проведение саммита в курортном Дананге.

Вьетнамская столица в настоящее время активно готовится к организации встреч на высоком международном уровне. Среди вьетнамцев много симпатизирующих Трампу.

Художник Тран Лам Бинь – хозяин кафе в центре Ханоя. Принимает посетителей, рисует картины, выставляет их на улице, при наличии интереса продает, с большим интересом ожидает встречу Трампа и Кима. Тран является давним симпатиком Трампа. В его коллекции уже более 50-ти портретов американского президента. Сейчас рисует «парочку» Трампа и Кима в разных цветовых тонах: в розовом, оранжевом, зеленом, малиновом.

«Мечтаю, чтобы Трамп и Ким посетили мое кафе и посмотрели на мои работы. Хочу один из этих портретов им подарить», - говорит Тран Лам Бинь.

Его друг, Нгуен Туан Ань, тоже художник, разделяет такие же настроения.

«Мы хотим в своих картинах передать, насколько во Вьетнаме любят мир. И чтобы именно во Вьетнаме США и КНДР договорились о мире», - подчеркнул Нгуен.

 

Игорь ШЕВЫРЕВ.

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