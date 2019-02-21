Мир фото Леди Гага по-тихому разорвала помолвку и вернула кольцо Кристиану Карино

2019-02-22 22:12 30

Знаковая американская певица и актриса Леди Гага рассталась со своим женихом Кристианом Карино.

Как сообщает People со ссылкой на источник близкий к звезде, Гага отменила помолвку по собственной инициативе и рассталась с бывшим возлюбленным "без драмы" и скандала.

О том, что Гага больше не в отношениях, появились слухи, когда певица пришла на вручение премии Грэмми без помолвочного кольца.

Накануне Леди Гага пришла на вечеринку в нижнем белье. В таком виде певица появилась на афтепати Грэмми. А перед тем Гага удивила поклонников, раздевшись для ELLE.