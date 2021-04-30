Мир В США арестовали пятерых грабителей, требовавших $500 тыс выкупа за собак Леди Гаги

2021-04-30 20:34

В Лос-Анджелесе правоохранители задержали пятерых человек, подозреваемых в похищении бульдогов американской певицы Леди Гаги, сообщает телеканал ABC.

По имеющейся информации, 50-летняя женщина, которая привела двух французских бульдогов в полицейский участок, замешана в их похищении - у нее были отношения с одним из злоумышленников.

Отмечается, что арестованным предъявлены обвинения в покушении на убийство и грабеже.

Напомним, 24 февраля во время выгула трех питомцев Леди Гаги в Западном Голливуде на ее помощника напали неизвестные. Они выстрелили в грудь мужчине четыре раза, украли двух собак - Коджи и Густава - и скрылись на белом автомобиле. Похитители требовали выкуп в полмиллиона долларов.