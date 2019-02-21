Спорт Букмекеры: шансы "Динамо" пройти "Олимпиакос" – 61%

2019-02-21 18:30 141

21 февраля в украинской столице пройдет ответная игра 1/16 финала Лиги Европы между киевским "Динамо" и "Олимпиакосом" из Греции. Начало встречи в 22:00. Мы ведем онлайн трансляцию матча "Динамо" – "Олимпиакос".

Неделю назад в Пирее команды расписали боевую ничью – 2:2. После чего букмекеры считают фаворитом украинский клуб. Котировки на победу в сегодняшнем матче "Динамо" – 2.10, на ничью – 3.40, на победу "Олимпиакоса" – 3.60. Коэффициент на выход в 1/8 финала Лиги Европы: "Динамо" – 1.35, "Олимпиакос" – 2.95. В процентах это 61 на 39 в пользу динамовцев.

Ранее клубы лишь раз пересекались в еврокубках. В первом раунде Кубка европейских чемпионов-1975/76 "Динамо" взяло верх по сумме двух матчей – 2:2 на выезде, 1:0 дома.

Кстати, накануне встречи "Динамо" презентовало своего новичка – форварда Франка Соля. "Конечно, атмосфера на стадионе в Греции была просто фантастической! Думаю, мы добились положительного результата с точки зрения двухматчевой дуэли. А при поддержке своих болельщиков, надеюсь, добьемся общего позитивного результата и выйдем в следующий этап", – заявил Соль.

Напомним, что год назад в плей-офф Лиги Европы "Динамо" играло против греческого клуба АЕК. По ходу поединка на трибунах подрались фанаты обеих команд: