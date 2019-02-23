Женщины, которые собираются выходить замуж, всегда задаются вопросом о смене девичьей фамилии на фамилию мужа.

Давайте же узнаем, можно ли брать фамилию мужа после замужества, предлагают podrobnosti.

Имя человека - не только набор букв в паспорте, но и его судьба. Знатоки нумерологии уверены, что частичное изменение этого своеобразного кода способно кардинальным образом изменить жизнь. Вполне возможно, что перемены окажутся счастливыми, но не следует исключать и негативный вариант развития событий.

Многие наши современники забывают, что в результате замужества женщина становится не просто женой, но и членом семьи своего супруга. Особенно важен этот факт в том случае, если она принимает и его фамилию. Ведь вместе с ней жена может разделить не только родовую удачу, но и семейное проклятие или давний крест, который на протяжении многих поколений несли предки мужа.

Прежде, чем принимать решение о смене имени, стоит поинтересоваться о судьбах женщин старшего поколения в семье супруга. Если многие из них рано умерли, были несчастливы в браке, теряли детей или страдали от алкогольной зависимости, то велика вероятность, что и новобрачная может разделить такую ужасную судьбу.

Вместе с тем, девушкам, в чьих семьях на протяжении поколений повторяются страдания и несчастья, просто необходимо сменить свою фамилию при замужестве. Ведь этот шаг позволит освободиться от тяготеющего над членами рода проклятия, прожить жизнь счастливо и благополучно.

В современной реальности многие девушки, регистрируясь в социальных сетях, принимают фамилию "мужа в перспективе" еще до официального бракосочетания. Приметы крайне негативно относятся к такому необдуманному шагу. Ведь дурным предзнаменованием считается даже просто называть вслух до свадьбы свою будущую фамилию, а не только публиковать ее на всеобщее обозрение. Такой поступок рассматривается как самосглаз, гарантируя окончательный и бесповоротный разлад в отношениях.

Иногда в жизни возникает парадоксальная ситуация, когда фамилии жениха и невесты полностью совпадают еще до вступления в брак. Возможно, с бытовой точки зрения это выглядит даже забавно и избавляет от множества бюрократических проблем. Вместе с тем, суеверные люди усматривают в таком тождестве не слишком хорошее предзнаменование. Они уверены, что даже совпадение лишь первых букв ведет к застою в отношениях и несчастливому супружеству.