Спорт Динамо разгромило Зарю, забив пять безответных голов

2019-02-25 21:00 150

Киевское "Динамо" на своем поле разгромило луганскую "Зарю" в матче 19-го тура чемпионата Украины по футболу. Встреча, прошедшая в понедельник в Киеве на стадионе "Олимпийский", завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. У победителей по дублю оформили Николай Шапаренко (34-я и 45-я минуты) и Беньямин Вербич (38, 53), также отличился испанский новичок команды Фран Соль (73).

"Динамо" набрало 41 очко и продолжает идти на втором месте в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, отставая от донецкого "Шахтера" на семь очков. "Горняки" в параллельном матче обыграли "Александрию" (2:0).

Победа со счетом 5:0 стала самой крупной для "Динамо" с начала сезона 2018/19. Интересно, что киевляне играют без ничьих с сентября прошлого года – 9 побед и 3 поражения. А наставник "Динамо" Александр Хацкевич провел 50-й матч в Премьер-лиге.

Обзор матча "Динамо" – "Заря" – 5:0