Экономика Китайская компания намерена резко увеличить добычу газа в Полтавской области

2019-02-27 09:13 87

Китайская компания Xinjiang Beiken Energy работает над проектами по увеличению добычи природного газа в Полтавской области.

Соответствующий контракт между Beiken Energy и «Укргазвидобування» был подписан в 2017 году. Общая цена контракта составляет 400 миллионов юаней.

«Украина – первая остановка Beiken Energy при продвижении на международном рынке. Работая в условиях сильного давления мы заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее показать первые результаты», - поделился планами гендиректор украинской «дочки» Beiken Цзяо Чаогуан.

«Между Китаем и Украиной зафиксирована взаимная дополняемость в секторе энергетики, а сферы сотрудничества постоянно расширяются. В частности, не ограничиваясь поставками бурильного оборудования. Но и за счет реализации строительных подрядов, а также развития инфраструктуры», - обозначил тенденцию советник по экономике Посольства Китая в Украине Лю Цзюнь.

«Существующая нефтегазовая промышленная база в Украине слабенькая, нужно вкладывать большие средства в подготовку и обучение профессиональных кадров», - обозначил проблему Ли Мэн, менеджер полтавской буровой платформы Beiken Energy.

На данный момент в проекте задействовано 100 китайских и 249 украинских работников.

Полтавский проект Beiken Energy позволил расконсервировать добычу газа на перспективном украинском газовом месторождении. Соответственно, внести свой вклад в наращивание объемов украинской газодобычи. Хотя на данный момент конкретные плановые показатели, сколько конкретно это добавит украинского газа, в китайской компании пока не называется.

Проект имеет важное социальное значение. С одной стороны, открытие новых рабочих мест. Особенно, это важно для небольших поселков, где открытие крупного промышленного производства становится едва ли не единственным источником заработков. С другой стороны, возможность сохранить квалификацию трудовых кадров. Учитывая, что соответствующие специалисты в Полтавской области есть, но в условиях безработицы многие из них длительное время находились без трудовой практики и были вынуждены работать не по специальности. Компания Beiken Energy помогает восстановить базовую профпригодность работников. Кроме того, это возможность трудоустройства для молодых выпускников вузов.

Игорь ШЕВЫРЕВ.