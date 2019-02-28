Мир фото Первый в истории премьер-лесбиянка Ана Брнабич и ее партнерша завели ребенка

2019-03-01 22:12 168

У премьер-министра Сербии Аны Брнабич и ее партнерши Милицы Джурич родился ребенок - мальчик. Роды прошли хорошо, уже известно, что мальчика назовут Игорь.

В прошлом году Милица Джурич, давняя спутница и партнерша главы правительства Сербии, прошла процедуру амбулаторного оплодотворения.

После этого она взяла декретный отпуск на время беременности в Клиническом центре радиологии и магнитного резонанса Сербии, где работала.

Ана Брнабич стала первой женщиной, возглавившей правительство Сербии в 2017 году, а также первой открытой премьером-лесбиянкой на Балканах. До назначения премьером она занимала пост министра государственного и локального самоуправления.