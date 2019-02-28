Спорт Япония введет полный запрет на курение на Олимпиаде-2020 в Токио

2019-02-28 22:00 237

При этом в целом в стране довольно терпимое отношение к табаку, в половине заведений общественного питания можно курить

Организаторы Олимпийский игр-2020 в Токио приняли решение запретить курение табачных изделий и использование вейп-устройств на всех олимпийских объектах. Об этом сообщает АР.

Отмечается, что запрет будет более строгим, чем на двух последних летних Олимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро.

В прошлом году Япония законодательно запретила курение в общественных заведениях, но эта мера исключает примерно половину всех баров и ресторанов.

В стране разрешена реклама табака на телевидении, сигаретные пачки не содержат графических предупреждений о вреде для здоровья, а табак дешев по сравнению с другими крупными городами.

Агентство отмечает, что японское правительство имеет большую долю в табачном бизнесе. Ей принадлежит треть акций крупнейшей сигаретной компании Japan Tobacco Inc.

До 1985 года эта отрасль была государственной монополией в Японии и до сих пор является источником крупных налоговых поступлений.

По данным Всемирной организации здравоохранения за 2015 год, в Японии курят 32,7% мужчин, в Соединенных Штатах - 24,4%.