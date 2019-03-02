Спорт Легендарный боксер Эвандер Холифилд нокаутировал хоккеиста с одного удара

2019-03-02 15:00 180

Бывший чемпион мира повеселил публику после матча НХЛ

Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд и форвард "Каролины" Джордан Мартинук провели спарринг после победы над "Сент-Луисом" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Бой закончился одним ударом. Бывший чемпион мира послал в нокаут хоккеиста, после чего партнеры по команде смогли лишь взять Мартинука за коньки и увести с площадки.

Как сообщалось ранее, хоккейный матч между студенческими хоккейными командами завершился грандиозной дракой. Общее штрафное время, согласно официальному сайту "Акадии, составило 310 минут.

Также сообщалось, что знаменитый тренер Моуринью опозорился в России: португалец упал во время вбрасывания шайбы. Во время торжественной процедуры с наставником случился забавный казус – 56-летний специалист упал, поскользнувшись на ковре, но нападающий петербургского клуба Павел Дацюк быстро помог португальцу подняться.

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