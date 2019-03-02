Спорт Легендарный боксер Эвандер Холифилд нокаутировал хоккеиста с одного удара

2019-03-02 15:00 180

 

Бывший чемпион мира повеселил публику после матча НХЛ

Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд и форвард "Каролины" Джордан Мартинук провели спарринг после победы над "Сент-Луисом" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Бой закончился одним ударом. Бывший чемпион мира послал в нокаут хоккеиста, после чего партнеры по команде смогли лишь взять Мартинука за коньки и увести с площадки.

Как сообщалось ранее, хоккейный матч между студенческими хоккейными командами завершился грандиозной дракой. Общее штрафное время, согласно официальному сайту "Акадии, составило 310 минут.

Также сообщалось, что знаменитый тренер Моуринью опозорился в России: португалец упал во время вбрасывания шайбы. Во время торжественной процедуры с наставником случился забавный казус – 56-летний специалист упал, поскользнувшись на ковре, но нападающий петербургского клуба Павел Дацюк быстро помог португальцу подняться.

Также мы писали, что американский хоккеист отметил дебют в НХЛ зрелищной дракой. Трент Фредерик своим поступком вызвал восторг у отца, который был на трибунах.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Ломаченко сделал заявление о возможном бое с непобедимым американским боксером

2018-12-26 18:00 4497

Ломаченко обошел Усика в рейтинге боксеров вне зависимости от веса

2018-12-10 19:30 1926

Менеджер Усика рассказал, до какого времени боксера не стоит ждать на ринге

2018-11-19 21:00 2514

Умер легендарный игрок и тренер киевского "Динамо"

2018-10-16 21:30 3210

Еще новости в разделе "Спорт"

Легендарный боксер Эвандер Холифилд нокаутировал хоккеиста с одного удара

2019-03-02 15:00 180

Япония введет полный запрет на курение на Олимпиаде-2020 в Токио

2019-02-28 22:00 591

От "Динамо" требуют 9 миллионов за Ярмоленко

2019-02-27 20:00 975

Установлены обстоятельства крушения самолета с футболистом над Ла-Маншем

2019-02-26 19:00 909
Все статьи раздела "Спорт"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Легендарный боксер Эвандер Холифилд нокаутировал хоккеиста с одного удара 2019-03-02 15:00 180
Япония введет полный запрет на курение на Олимпиаде-2020 в Токио 2019-02-28 22:00 591
От "Динамо" требуют 9 миллионов за Ярмоленко 2019-02-27 20:00 975
Установлены обстоятельства крушения самолета с футболистом над Ла-Маншем 2019-02-26 19:00 909

Лента

15:15 Вадим НОВИНСКИЙ: Не дадим действующей власти ни единого шанса переизбраться на новый срок
15:13 Граждан Украины попросили временно воздержаться от поездок в Индию
15:09 Государство финансирует только военный бюджет, напрочь забывая об образовании и медицине, - Вадим НОВИНСКИЙ
15:07 Разгаданы главные тайны Стоунхэнджа - где добывали камни и как их устанавливали
15:05 У народа без прошлого нет и будущего, - Вадим НОВИНСКИЙ
15:00 Легендарный боксер Эвандер Холифилд нокаутировал хоккеиста с одного удара
14:30 Индия и Пакистан возобновили обстрелы, есть жертвы
14:00 В Украине пересчитали пенсии: сколько добавили и кому положена разовая выплата
13:30 Мороз или потепление? Что будет с погодой на выходных. Карта
13:00 Списанные катера Island для Украины пока не могут переплыть Атлантику - Госдеп США