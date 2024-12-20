Спорт Усик и Фьюри накануне боя признались, кого считают лучшим боксером мира

2024-12-20 08:26

Чемпион WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) высказался по поводу лучшего боксера мира на данный момент.

Украинец считает, что Теренс Кроуфорд заслуживает такого звания.

"Для меня нет, это ничего не значит. Для меня лучший боксер независимо от веса - Теренс Кроуфорд. Я люблю этого парня, замечательный боец. Ужасно сильный боксер.

А я, возможно... Второй? Семнадцатый".

А тем временем бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) принял участие в блиц-опросе.

Британец считает, что Александр Усик лучший боксер в Европе и в мире.

- Кто лучший боксер Великобритании?

- Ох, я видел это все раньше. Это какой-то ютуб-формат, не так ли? Не знаю, они все хороши. Следующий вопрос.

- Кто лучший из США?

- Я бы сказал, Джервонта Дэвис. Он топовый боец, он лучший.

- Лучший боксер в Европе?

- Александр Усик, он же европеец, да?

- Лучший боксер мира?

- Усик, человек, который меня победил.

- Лучший молодой боец?

- Мозес Итаума, Ник Болл замечательный... Выбирайте.

- Лучший бой этого года?

- С отрывом мой против Усика.

- Лучшая личность в боксе?

- Терри Флэнеген.