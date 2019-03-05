Политика Премьер Гройсман признал свою зависимость от кредитных денег МВФ

2019-03-05 20:31 228

Глава украинского Кабмина снова подтвердил, что долговая яма, в которую рухнула страна, не позволяет даже думать о каком-то снижении тарифов.

Фактически Гройсман признал, что опустить цены на газ для населения ему не разрешат иностранные кредиторы. В противном случае чиновники потеряют всякую возможность брать деньги в долг в том же МВФ.

"Это возможно сделать только тогда, когда будет консолидированная договоренность со всеми нашими международными партнерами. В одностороннем порядке Украина это сделать не может", – заявил сегодня на селекторном совещании в Кабмине премьер Гройсман.

 В случае одностороннего решения о снижении цен на газ, Украина потеряет финансовую поддержку партнеров.

"Если кто-то говорит, что мы это сделаем в одностороннем порядке, знайте: на следующий день от нас откажется как от партнеров весь цивилизованный мир – и страну заведут в глубокий экономический кризис", – говорит премьер.

Гройсман заверил, что цены на газ повысили, поскольку "другого варианта у нас не было".

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