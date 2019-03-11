Экономика Fitch противоречит прогнозам Кабмина - вместо роста зарплат ограничения и риски

2019-03-11 13:16 123

Влиятельное международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины на уровне B- со стабильным прогнозом.

Как указано в аналитическом материале на сайте агентства, данный рейтинг отражает слабую внешнюю ликвидность, высокие потребности во внешнем финансировании, слабый банковский сектор, институциональные ограничения и политические риски.

Повышенная гибкость обменного курса, разблокирование внешнего финансирования благодаря новой программе МВФ и умеренные внешние дисбалансы смягчают краткосрочное давление на международные резервы, отметили аналитики Fitch.

Кроме того, аналитики полагают, что своевременное соблюдение программы сотрудничества с Международным валютным фондом имеет ключевое значение.

Напомним, ранее в Кабмине Гройсмана заявили, что экономика Украины растет быстрей, чем ожидалось. В 2019 году уровень зарплат в долларовом эквиваленте якобы достигнет докризисного 2013 года.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Гройсман признал зависимость украинской экономики от кредитов МВФ

2019-03-06 09:40 1395

Миссия МВФ приедет проверять реформы в Украине

2019-03-03 13:30 969

МВФ дал Эквадору 4,2 млрд долларов кредита не требуя повышения тарифов и цен

2019-02-22 14:45 2406

Гройсман гордо заявил, что непосильные тарифы приучили украинцев экономить

2019-02-19 15:12 3270

Еще новости в разделе "Экономика"

Fitch противоречит прогнозам Кабмина - вместо роста зарплат ограничения и риски

2019-03-11 13:16 123

Сколько Украине в 2019-м придется выплатить по долгам - названа точная сумма

2019-03-11 09:11 1284

Гройсман признал зависимость украинской экономики от кредитов МВФ

2019-03-06 09:40 1395

документ Контракт Коболева продлили на 3 года - будем платить ему по 2 млн. 80 тыс. грн в месяц

2019-03-01 09:11 1881
Все статьи раздела "Экономика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Экономика

Fitch противоречит прогнозам Кабмина - вместо роста зарплат ограничения и риски 2019-03-11 13:16 123
Сколько Украине в 2019-м придется выплатить по долгам - названа точная сумма 2019-03-11 09:11 1284
Гройсман признал зависимость украинской экономики от кредитов МВФ 2019-03-06 09:40 1395
документ Контракт Коболева продлили на 3 года - будем платить ему по 2 млн. 80 тыс. грн в месяц 2019-03-01 09:11 1881

Лента

14:13 Король Саудовской Аравии разослал лидерам ЕС письма с необычной просьбой
13:44 Чехия отказалась принимать мигрантов, не способных прокормиться
13:34 Конфіскований артефакт вікінгів Х століття привезли до історико-краєзнавчого музею
13:17 Только ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК выступил против дискриминационного языкового законопроекта, - политолог Руслан Бортник
13:16 Fitch противоречит прогнозам Кабмина - вместо роста зарплат ограничения и риски
13:10 Языковой законопроект со своими шпрехенфюрерами усилит противоречия в обществе, - политолог Андрей ЗОЛОТАРЕВ
12:43 Вор будет сидеть - Порошенко пояснил, как уничтожить коррупцию в оборонке
12:15 Из-за катастрофы в Эфиопии Boeing отменил презентацию новейших самолетов
11:42 Марчелло Липпи стал кумиром китайских болельщиков
11:22 Пьяный российский капитан подбил круизный лайнер и врезался в мост в порту Пусана