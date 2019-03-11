Экономика Fitch противоречит прогнозам Кабмина - вместо роста зарплат ограничения и риски

2019-03-11 13:16 123

Влиятельное международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины на уровне B- со стабильным прогнозом.

Как указано в аналитическом материале на сайте агентства, данный рейтинг отражает слабую внешнюю ликвидность, высокие потребности во внешнем финансировании, слабый банковский сектор, институциональные ограничения и политические риски.

Повышенная гибкость обменного курса, разблокирование внешнего финансирования благодаря новой программе МВФ и умеренные внешние дисбалансы смягчают краткосрочное давление на международные резервы, отметили аналитики Fitch.

Кроме того, аналитики полагают, что своевременное соблюдение программы сотрудничества с Международным валютным фондом имеет ключевое значение.

Напомним, ранее в Кабмине Гройсмана заявили, что экономика Украины растет быстрей, чем ожидалось. В 2019 году уровень зарплат в долларовом эквиваленте якобы достигнет докризисного 2013 года.