Спорт "Не обиделся, но и не понял" - Селезнев прокомментировал свой невызов в сборную

2019-03-13 12:14 150

Форвард Евгений Селезнев подтвердил, что находится не в той форме, чтобы выступать за главную команду страны.

"Я не понял один случай, когда меня не вызвал Шевченко. Когда я был в форме – три гола за четыре игры. Этого я не понял.

В сборную я приехал, тогда еще и ужин был, когда Мальдини был. Кстати, меня одного из всех тогда не позвали. Тогда всех позвали: травмированных, полутравмированных. И даже тех, кто не играл, просто "на карандаше" был звали на тот ужин.

Меня почему не позвали? Просто не захотели, наверное, кому-то я неприятен. Просто из-за того ужина у меня определенный осадок остался, неприятно. Я не могу сказать, что я обиделся, но это настолько некрасиво по отношению ко мне было.

Сейчас я нахожусь не в тех кондициях, чтобы выступать за сборную. Однако были моменты, когда я играл и забивал, а вызвались совсем другие. Здесь же дело не в этом. Если не доверяешь, то скажи честно – его не будем больше вызывать. Я не очень люблю обман, просто скажи – "да" или "нет". Для чего-то придумывать", – поделился своим мнением Селезнев. 

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