Мир видео Оккупанты довели Крым до новой катастрофы: стали известны страшные подробности

2019-03-14 18:30 174

В оккупированной Керчи уничтожили часть дамбы хранилища отходов - токсичная грязь уходит в море через городской пляж.

Об этом пишет Керчь.ФМ.

По информации журналистов, добыча песка из плавней Нижне-Чурбашенского хвостохранилища, несмотря на возмущения экологов, общественности и правоохранительных органов, с каждым днем становится все больше.

Отмечается, что слив происходит непосредственно в канал, соединенный с морем. Таким образом, вся грязь от промывки и добычи песка идет на городской пляж.

По словам местных медиков, они фиксируют повышение хронических бронхо-легочных заболеваний жителей поселка Приозерного. Химические вещества, содержащиеся в отстойнике, могут также провоцировать заболевания глаз, кожи, полинейропатии, злокачественные опухоли молочных желез, половых органов у женщин и мужчин.