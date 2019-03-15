Спорт «Никаких разборов полетов не устраивал», - Хацкевич прокомментировал поражение от «Челси»

2019-03-15 11:40 171

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич в интервью клубному телеканалу поделился своими эмоциями от поражения в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы от «Челси». Напомним, столичный клуб по сумме двух поединков проиграл англичанам 5:0.

— Александр Николаевич, что можете сказать сегодня зрителям? Почти 68 тыс болельщиков пришло на матч.

— Спасибо им за то, что они пришли и поддерживали команду на протяжении всего матча.

— Какими словами вам удалось настроить команду на второй тайм?

— Много говорить не пришлось. Нужно иметь самолюбие и характер.

— Насколько этот поединок важен именно для молодых игроков «Динамо»?

— Если взять в общем: мы провели 12 матчей. Это неоценимый опыт для нашей команды. Даже из таких неприятных поражений нужно извлекать позитивные моменты. Эта команда — именно уровня чемпионов.

Пока мы выступали в групповом раунде Лиги Европы и играли с командами нашего уровня, мы добивались результата. Вышли в плей-офф. Но это совершенно другой уровень, и нужно иметь смелость сказать, что на сегодняшний день для Лиги чемпионов команда еще не готова.

— Удалось ли вам как-то подбодрить игроков после матча?

— Сейчас никаких разборов полетов мы не устраивали. Понятно, что все мы расстроены, но уже завтра нам нужно быть совершенно в другом настроении — у нас скоро поединок чемпионата Украины и к нему нужно быть готовыми.

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Спорт

«Никаких разборов полетов не устраивал», - Хацкевич прокомментировал поражение от «Челси» 2019-03-15 11:40 171
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