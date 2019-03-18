Спорт Травмированный в матче с Десной Фран Соль не выйдет на поле 2-3 месяца

2019-03-18 13:44 249

Новый форвард киевского Динамо испанец Фран Соль в ближайшие месяцы не сможеи играть.

По словам самого игрока, его восстановление после травмы займет 2-3 месяца.

Соль травмировал плечо в матче с Десной. После этого игрока обследовали в Барселоне, он перенес операцию на плече накануне своего дня рождения.

Напомним, Франсиско (Фран) Соль Ортис 16 января 2019 года подписал пятилетний контракт с киевским «Динамо». Дебютировал 14 февраля 2019 года в выездном матче 1/16 финала Лиги Европы против греческого «Олимпиакоса» (2:2). Первый гол за «Динамо» забил неделю спустя в ответном матче, принеся своей команде минимальную победу (1:0) и выход в 1/8 финала Лиги Европы.