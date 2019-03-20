Спорт WBA обязала Александра Усика провести бой с россиянином Лебедевым

2019-03-21 12:43 189

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала Александра Усика провести обязательную защиту своего титула против россиянина Дениса Лебедева.

Как сообщает ESPN, российский ветеран является обязательным претендентом на пояс, который сейчас находится у Усика. Торги за проведения поединка назначены на 28 марта. Но ожидается, что команда Усика в них не будет принимать участие, так как украинец планирует переход в супертяжелый вес. Его дебют в хэвивейте состоится 18 мая в Чикаго.

В случае отказа, Усик потеряет статус абсолютного чемпиона мира, потеряв пояс WBA. В этом случае, Денис Лебедев сразится за вакантный титул с непобедимым Лоуренсом Околли.

Напомним, ранее сообщалось, что первым соперником Усика в супертяжах станет россиянин Александр Поветкин, но сторонам не удалось договориться. Также ходили слухи про поединок с Робертом Хелениусом.

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Спорт

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