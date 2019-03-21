Политика Аваков заявил, что категорически против языковых люстраций и подчинения Порошенко

2019-03-21 13:16 168

Глава МВД Украины Арсен Аваков в эфире программы "В гостях у Гордона" заявил о необходимости уважать тех украинцев, которые на постоянной основе разговаривают на русском языке.

Чиновник отметил, что сам является выходцем из восточной Украины, поэтому относится к этой ситуации сдержанно.

Кроме того, министр признался, что в основном разговаривает на русском языке, а по-украински говорит только на заседаниях правительства.

"Искренне считаю, что патриотизм не заключается в том, чтобы устраивать языковые люстрации и соревнования", – сказал Аваков.

При этом глава МВД подчеркнул, что чем "естественнее будет идти ситуация с уважением украинскому языку, тем быстрее будет достигнута цель".

"Мы должны уважать тех наших граждан, и я подчеркиваю наших, а не русских граждан, которые привыкли читать, думать и излагать мысли на русском языке", – заявил Аваков.

Также министр внутренних дел объяснил непростые отношения с президентом Петром Порошенко, которые сейчас якобы стали нейтральными.

"Петр Алексеевич любит контролировать абсолютно все, и он на ключевых позициях хотел иметь людей, которых полностью на 100% понимал. Но в данном случае так не произошло. Он пытался получить свой контроль, но у него не получилось. Я человек достаточно самостоятельный", - рассказал Аваков.

Он также считает, что министр внутренних дел не должен подчиняться президенту.