Спорт Отбор на ЧЕ-2020. Появилось видео опаснейших моментов матча Украина - Португалия

2019-03-23 09:16 183

В пятницу, 22 марта сборная Украины по футболу, под руководством Андрея Шевченко, стартовала в отборе на чемпионат Европы-2020.

Первая команды сыграла вничью 0:0 на выезде против действующих чемпионов Европы сборной Португалии на выезде в Лиссабоне. В обоих таймах игровым преимуществом владели хозяева, но уверенная игра наших футболистов и в особенности Андрея Пятова позволила заключить мир и заработать первый балл в актив группового этапа.

Моменты тайма №1:

Моменты тайма №2

В еще одном матче нашей группы Люксембург обыграл на своем поле Литву со счетом 2:1. Следующий матч Украины сыграет на выезде с Люксембургом 25 марта, а Португалия в этот же день на своем поле примет еще не игравшую Сербию.