Спорт Отбор на ЧЕ-2020. Появилось видео опаснейших моментов матча Украина - Португалия

2019-03-23 09:16 183

 

В пятницу, 22 марта сборная Украины по футболу, под руководством Андрея Шевченко, стартовала в отборе на чемпионат Европы-2020.

Первая команды сыграла вничью 0:0 на выезде против действующих чемпионов Европы сборной Португалии на выезде в Лиссабоне. В обоих таймах игровым преимуществом владели хозяева, но уверенная игра наших футболистов и в особенности Андрея Пятова позволила заключить мир и заработать первый балл в актив группового этапа.

Моменты тайма №1:

Моменты тайма №2

В еще одном матче нашей группы Люксембург обыграл на своем поле Литву со счетом 2:1. Следующий матч Украины сыграет на выезде с Люксембургом 25 марта, а Португалия в этот же день на своем поле примет еще не игравшую Сербию.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Состав сборной Украины на матч с Португалией назван: Шевченко сделал выбор

2019-03-20 19:30 7860

видео Патрульная полиция преследует лошадь - случайная съемка видеорегистратора

2019-03-15 19:34 1347

Отбор на Евро-2020: обнародован календарь матчей сборной Украины

2019-03-13 21:00 1764

Усик — Поветкин: появилось официальное решение по бою

2019-03-07 18:00 5814

Еще новости в разделе "Спорт"

Отбор на ЧЕ-2020. Появилось видео опаснейших моментов матча Украина - Португалия

2019-03-23 09:16 183

WBA обязала Александра Усика провести бой с россиянином Лебедевым

2019-03-21 12:43 705

Состав сборной Украины на матч с Португалией назван: Шевченко сделал выбор

2019-03-20 19:30 7860

После матча в Киеве "Челси" направил в УЕФА жалобу на фанатов "Динамо"

2019-03-20 09:40 774
Все статьи раздела "Спорт"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Отбор на ЧЕ-2020. Появилось видео опаснейших моментов матча Украина - Португалия 2019-03-23 09:16 183
WBA обязала Александра Усика провести бой с россиянином Лебедевым 2019-03-21 12:43 705
Состав сборной Украины на матч с Португалией назван: Шевченко сделал выбор 2019-03-20 19:30 7860
После матча в Киеве "Челси" направил в УЕФА жалобу на фанатов "Динамо" 2019-03-20 09:40 774

Лента

11:00 В День смеха Укринтерэнерго устроит блэкаут в Украине из-за долга в 750 млн
10:30 Повышать цену на газ в мае нет причин - Порошенко
10:00 Фальшивка на сдачу: где украинцы могут получить поддельные деньги
09:30 "Гибкая позиция": Венгрия назвала условие снятия блокады Комиссии Украина-НАТО
09:16 Отбор на ЧЕ-2020. Появилось видео опаснейших моментов матча Украина - Португалия
09:14 ЕС требует от России немедленного освобождения политзаключенного Гриба
09:13 Туск: ЕС не признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами
09:11 Налог на недвижимость вырос: кто должен платить и сколько
09:07 Украиной пронесся ураган: спасатели устраняют последствия
фото 22:12 Модель plus-size Эшли Грэм разделась ради рекламы элитного нижнего белья