Спорт Люксембург - Украина: где смотреть матч

2019-03-25 20:30 153

 

Где и когда начнется второй поединок отбора к Евро-2020

Сборная Украины против команды Люксембурга проведет второй матч отбора на Евро-2020. По мнению букмекеров, "сине-желтые" являются безоговорочными фаворитами встречи. На старте отбора команда Шевченко не проиграла действующему чемпиону Европы.

25 марта 21:45

Люксембург, стадион "Жози Бартель"

Матч Люксембург - Украина состоится 25 марта в городе Люксембург на стадионе "Жози Бартель". Стартовый свисток позвучить в 21:45 по киевскому времени. Онлайн в прямом эфире на территории Украины можно смотреть на телеканалах "Футбол 1" и ТРК "Украина".

Кроме того, в 20:30 на футбольном телеканале выйдет программа "Головна команда", где ведущий и футбольные эксперты непосредственно с места событий подготовят зрителя к поединку, а после финального свистка подробно проанализируют игру команды.

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Спорт

Люксембург - Украина: где смотреть матч 2019-03-25 20:30 153
Отбор на ЧЕ-2020. Появилось видео опаснейших моментов матча Украина - Португалия 2019-03-23 14:00 1026
Шевченко остался доволен игрой и результатом матча с Португалией 2019-03-23 11:30 840
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