Политика Рева рассказал о подготовке к отмене монетизации субсидий - кому денег не дадут

2019-03-27 10:13 360

В Кабмине Гройсмана уже готовят изменения в порядок выплаты субсидий. В частности, речь идет об отмене монетизации субсидиантам, которые задерживают оплату коммунальных услуг.

Как заявил министр соцполитики Украины Андрей Рева, сейчас субсидия не назначается, если у домохозяйства есть месячная просрочка по ЖКУ, а после ее погашения субсидию могут возобновить.

"Думаю, мы внесем изменения, и тот, кто допускал просрочку с проплатами, имея на руках деньги, которые им выплатили, будут в течение следующего года получать субсидию уже в безналичной форме", - приводит слова Ревы Интерфакс-Украина.

ПОЛУЧИВШИЕ СУБСИДИИ ВЕРНУТ СТРАНЕ 5 МИЛЛИАРДОВ

Также чиновник, получивший общеукраинскую известность после своего заявления, что граждане бедны, поскольку слишком много едят, добавил, если по истечении этого периода выплаты нормализируются, субсидиант сможет опять перейти на денежную форму.

По словам министра, планируется регламентировать ситуации, когда неуплата связана с доначислениями по газу в связи с решением суда. Такие просрочки не будут учитываться при назначении субсидии.

НА СКОЛЬКО И КОГДА КАБМИН СНОВА ПОДНИМЕТ ТАРИФЫ