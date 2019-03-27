Спорт Усик готовится к дебюту в супертяжелом весе в спаррингах с Владимиром Кличко

2019-03-27 19:30 186

На следующей неделе менеджер украинца Эгис Климас анонсирует следующий поединок Усика.

Александр Усик готовится к дебюту в супертяжелом весе с помощью спаррингов с Владимиром Кличко. Об этом заявил менеджер Александра Усика Эгис Климас, сообщает EsNews. По словам менеджера, Усик проводит спарринги с Кличко, перед первым боем в супертяжелом весе, а на следующей неделе будет официально объявлено имя его соперника.

"Да, Усик тренируется, проводит спарринги с Владимиром. Оба провели хорошую работу друг с другом. На следующей неделе должен быть анонс следующего боя Усика", - сказал Климас. 2 марта стало известно, что Александр Усик согласовал детали следующего поединка с тяжеловесом из Камеруна Карлосом Такамом. Промоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что в мае украинский боксер станет официальным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе, которым владеет британец Энтони Джошуа.