Экономика Украинцев ждет новый курс доллара: экономист озвучил прогноз

2019-03-27 21:30 411

 

Доллар в Украине в ближайшие месяцы будет дешеветь по отношению к гривне, однако во второй половине года может подорожать до 29 грн/$.

Каким будет курс доллара в Украине в 2019 году, рассказал экономист Игорь Гарбарук.

"От года к году одна и та же тенденция. Вторая декада января – это пиковые значения, затем идет снижение до июня", – рассказал экономист.

"Если никаких потрясений не будет, то до июня мы будем видеть постепенные колебания, и доллар будет снижаться. Я уверен, что мы можем дойти до уровня 26 грн/$. В прошлом году была та же самая ситуация, мало того, в начале года мы имели большее значение, чем в этом году", – добавил он.

По словам Гарбарука, начиная с сентября-октября будет наблюдаться определенный рост курса доллара.

"Тогда мы имеем перспективы дойти до 28-28,5 грн/$, а может и до 29 грн/$", – отметил он.

 

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