Спорт Торг неуместен: Усик отказался от титула чемпиона мира по версии WBA

2019-03-28 11:42 162

Украинский боксер Александр Усик отказался от титула чемпиона мира в 1-м тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и боя с россиянином Денисом Лебедевым.

"Хочу сказать, что организация WBA обязывает меня провести бой с Лебедевым. Этот бой не состоится, потому что мы с командой решили перейти в супертяжелую весовую категорию, по этим причинам мы не можем боксировать с Денисом. Я отказываюсь от пояса, не хочу чтобы он просто так у меня был, пускай ребята за него боксируют. Денису успехов, всем ребятам, кто будет бороться за этот пояс, успехов, боксируйте, завоевывайте", - сообщил Усик на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее WBA обязала Усика провести титульный бой против россиянина Лебедева и назначила промоутерские торги на 28 марта. Очевидно, торг с агентами российского спортсмена теперь неуместен.

Теперь украинский суперчемпион владеет только тремя поясами - WBO, WBC и IBF. Титул WBA Усик выиграл в поединке с Муратом Гассиевым в июле 2018-го.