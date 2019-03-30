Экономика В НБУ решили ввести дополнительные послабления на валютном рынке

2019-03-30 12:00 231

Национальный банк Украины принял решение ввести дополнительные ослабления валютного регулирования для небанковских учреждений и юридических лиц-нерезидентов. Соответствующая информация была обнародована на официальном сайте финрегулятора.

По данным НБУ, документ вступит в силу в субботу, 30 марта. Он предусматривает, что финансовые компании смогут устанавливать собственный курс, чтобы пересчитывать валютные переводы физлиц в гривну, вместо курса банка, который обслуживает данное предприятие.

Кроме того нацбанк принял решение позволить компаниям-нерезидентам конвертировать гривневые средства в валюту в течение дня наравне с резидентами, которые получили такое право 7 февраля.

В Национальном банке подчеркнули, что данные меры были приянты для того, чтобы улучшить инвестиционную привлекательность Украины.