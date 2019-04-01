Экономика Сразу после выборов на счетах Госказначейства стало в два раза больше денег

2019-04-01 15:14 225

В Госказначейской службе Украины сообщили, что остаток средств на едином счете  по состоянию на 1 апреля составил 14,863 млрд гривен. Это почти в два раза выше показателя месяцем ранее – 1 марта на едином счете было 8,2 млрд гривен.

Валютный счет правительства якобы был пополнен благодаря средствам, полученным от займа, осуществленной под гарантии Всемирного банка, в сумме 512 млн евро.

Напомним, объем средств на едином казначейском счете постоянно меняется. Он увеличивается во время поступлений налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты и снижается во время пиковых нагрузок по расходам.

Ранее в Минфине отмечали, что за два месяца 2019 доходы госбюджета составили 124,8 млрд гривен, или 99,2% от росписи. По сравнению с прошлым годом доходы увеличились на 13,3 млрд гривен, или на 12%.

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