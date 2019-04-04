Мир Во время испытаний на борту обновленного Boeing 737 MAX находился директор компании

2019-04-04 13:12 144

Авиакомпания Boeing провела успешное испытание обновленного программного обеспечения модели самолета 737 MAX 8 после авиакатастрофы в Эфиопии.

В компании сообщили, что изменения были внесены в систему улучшения характеристик маневренности - MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System). Во время испытаний на борту самолета находился главный исполнительный директор Boeing Деннис Меленберг.

BOEING СРОЧНО ОБНОВЛЯЕТ ПО МОДЕЛЕЙ 737 И ПЛАНИРУЕТ ПЕРЕОБУЧЕНИЕ ПИЛОТОВ

Ожидается, что обновленное ПО в ближайшие недели представят экспертам Федерального авиационного управления США.

"Обновленное программное обеспечение сработало, как было задумано, и пилоты успешно приземлились. Boeing проведет дополнительные испытания и демонстрационные полеты, чтобы показать, что мы определили проблему и учли все требования сертификации", - сказали в авиакомпании, передает Reuters.

РАСКРЫТЫ ДЕТАЛИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПО КРУШЕНИЮ BOEING 737 MAX 

Напомним, самолет Boeing 737 MAX разбился в Эфиопии 10 марта. Жертвами трагедии стали 157 человек. После крушения полеты самолетов этого типа запретили ЕС, Турция, Украина, Канада, Индонезия, Южная Корея, Китай, Оман, Малайзия, Сингапур, Австралия, Грузия. От использования лайнеров отказались многие авиакомпании по всему миру. Boeing приостановила поставки самолетов 737 MAX.

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