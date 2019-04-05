Мир Первые итоги расследования крушения Boeing 737 MAX доказали невиновность пилотов

2019-04-05 14:12 180

Министерство транспорта Эфиопии обнародовало предварительные итоги расследования катастрофы Boeing 737 MAX. В связи с этим ведомство рекомендует компании Boeing пересмотреть систему управления самолетами семейства, передает Euronews.

Согласно обнародованным предварительным выводам расследования, пилоты в точности выполнили все процедуры, предусмотренные производителем для чрезвычайных ситуаций, однако это не смогло предотвратить катастрофу.

Уточняется, что никаких технических проблем или следов внешнего воздействия обнаружено не было. Конкретная причина катастрофы пока что не указывается. Полный итоговый отчет будет обнародован в течение года.

Напомним, из-за авиакатастрофы в Эфиопии, которая произошла в воскресенье, 10 марта, авиакомпании по всему миру массово отказываются от использования лайнеров Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9, а страны закрывают свое воздушное пространство для этих машин. В частности, Европейский Союз приостановил их эксплуатацию и закрыл для них свое воздушное пространство. Так же поступила и Швейцария. Федеральное управление авиации США сначала заявило, что считает новейшие модели Boeing 737 MAX пригодными для коммерческих полетов, однако позже в связи с появлением новых данных распорядилось полностью прекратить полеты Boeing 737 MAX 8.

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