Политика видео Порошенко публично сдал анализы на наркотики и алкоголь

2019-04-05 09:27 336

Президент Украины и кандидат на этот пост Петр Порошенко прибыл на НСК "Олимпийский" для сдачи анализов перед дебатами с Зеленским.

Незадолго до приезда Порошенко в НСК Олимпийский приехали врачи. Они предложили прибывшему ему сдать на анализы кровь, мочу и волосы.

Напомним, ранее сегодня лидер первого тура выборов Владимир Зеленский сдавал анализы в медицинский диагностический центр Eurolab в Киеве. По его словам, анализы необходимо сдать для того, чтобы доказать украинцам, что среди кандидатов в президенты "нет ни алкоголиков, ни наркоманов"

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В штабе Порошенко ответили, что готовы 5 апреля сдать анализы в медицинской части НСК "Олимпийский". В команде Зеленского заявили, что их кандидат не будет сдавать анализы в этом месте, поскольку считает, что НСК может быть заангажирован.