Политика Вышло продолжение скандального ролика с Зеленским - падает мешок с белым порошком

2019-04-12 09:10 213

В Сети появилось новое скандальное видео о кандидате в президенты, шоумене Владимире Зеленском. Ролик с наркотическим сюжетом опубликовал паблик "Бойкот Партии Регионов" в Facebook.

Видео начинается с надписи: "С ним все в порядке". После чего, в моменте, где в предыдущем ролике Зеленского сбивает грузовик, шоумен проходит дорогу, а фура проезжает мимо него. Однако потом на Зеленского падает мешок с белым порошком и появляется надпись: "Потому что он под кайфом".

Кроме того, в ролике авторы спрашивают "теперь Аваков доволен?", намекая очевидно на открытие полицией уголовного дела по факту первой видеозаписи, где Зеленского сбивает грузовик.

Напомним, накануне в Сети появился видеоролик, переделанный из рекламного видео Зеленского, в финале которого кандидата сбивает грузовик. В команде Зеленского обвинили в создании ролика штаб Порошенко и обратились по данному поводу в полицию. Правоохранители открыли уголовное дело. Кандидату в президенты усилили охрану.

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