Политика После ролика с КамАЗом и кокаином Аваков приставил к Зеленскому усиленную охрану

2019-04-12 12:13 195

Нацполиция усилила охрану кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского перед вторым туром выборов главы государства.

"Зеленский получил государственную, безусловно, функцию. Он получил охрану Национальной полиции. И эта охрана у него действовала еще с первого тура, когда же Зеленский вышел во второй тур, мы, безусловно, усилили эту охрану", – сообщил УНИАН министр внутренних дел Арсен Аваков

Напомним, ранее в Сети появился видеоролик, переделанный из рекламного видео Зеленского, в финале которого кандидата сбивает грузовик.

В команде Зеленского обвинили в создании ролика штаб Порошенко и обратились по данному поводу в полицию. 

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