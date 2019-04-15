Мир фото + видео Рухнул шпиль и крыша: во Франции полыхает Собор Парижской Богоматери

2019-04-15 21:28 471

В понедельник, 15 апреля, в знаменитом Соборе Парижской Богоматери во Франции разгорелся пожар.

Об этом сообщает AFP. По предварительной информации, причиной возгорания стали ремонтные работы.

Всех туристов успели эвакуировать. Пожарная сигнализация сработала около 18:30 по местному времени.

По данным очевидцев, загорелись деревянные части ремонтных лесов. Реставрационные работы ведутся в соборе с начала апреля.

Отмечается, что пожар начался с чердака собора. Огнем был охвачен шпиль здания и помещения под ним.

К собору Парижской Богоматери были стянуты пожарные подразделения.

Мэр Парижа Анн Идальго в Twitter призвала всех соблюдать периметр безопасности. Полиция частично перекрыла доступ на остров Сите в Париже, где находится Нотр-Дам.

Как сообщили очевидцы, горящий шпиль Собора обрушился. Вслед за шпилем обрушилась также и крыша здания.