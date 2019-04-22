фото-видео фото Как украинцы портили бюллетени во втором туре выборов президента

2019-04-22 12:43 255

Во втором туре выборов президента Украины избиратели испортили около 2% бюллетеней, сообщает движение Чесно и приводит фото некоторых из них.

Избиратели на бюллетенях рисовали, выражали недовольство политикой, давали советы, спрашивали совета, предлагали своих кандидатов. Встречались и странные вещи: на избирательном участке №800635 в Подольском районе Киева один из бюллетеней был загрязнен фекалиями.

Фотографиями испорченных бюллетеней также массово делились пользователи Соцсети Facebook.

В движении Чесно отметили, что 2% испорченных бюллетеней – не рекорд в истории Украины. Во втором туре выборов президента Украины 2010 года (Янукович против Тимошенко), было испорчено почти 4,4% бюллетеней.

 

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