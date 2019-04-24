Политика фото Новая отставка после проигрыша Порошенко - уволен глава Нацполиции Одесской области

2019-04-24 14:13 267

Начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин подал в отставку, сообщает Громадське.

Головин рассказал, что во вторник, 23 апреля, написал рапорт об отставке по собственному желанию.

"Сегодня написал рапорт по собственному желанию, ждет рассмотрения. Я так для себя решил", - сказал он.

Глава управления Нацполиции в Одесской области отказался сообщить причину своего решения. "Без комментариев", - ответил он на вопрос журналиста, связано ли его решение со сменой власти.

Напомним, Дмитрий Головин был назначен начальником Главного управления Нацполиции Одесской области в ноябре 2016 года.

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