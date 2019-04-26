фото-видео фото Каким может стать Нотр-Дам - самые смелые и небанальные проекты реконструкции Собора

2019-04-26 14:13 282

Французский премьер-министр объявил конкурс на замену его шпиля сгоревшего Собора Парижской Богоматери. Буквально сразу же многочисленные архитекторы и дизайнеры начали присылать свои проекты реконструкции одной из главных памяток Европы. Есть варианты классического оформления Нотр-Дама с модаикой, витражами, но есть и достаточно футуристичные, со стеклянной крышей и световым лучом, который будет виден даже в глубоком космосе.

Ниже несколько наиболее неожиданных и оригинальных дизайнерских решений.

 

 

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фото-видео

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